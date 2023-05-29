إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام ميكروباص بحائط بطريق أولاد صقر بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحائط بطريق السعادات – أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي أولاد صقر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي أولاد صقر بإستقبال كلا من "محمد ج م"35 سنة مقيم بني منصور و"جميلة ط س" 58 سنة مقيمه سعدون و"عبد ع ع" 36 سمة مقيم أولاد صقر مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحائط بطريق السعادات – أولاد صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي أولاد صقر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.