بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق العبور الأوسطي إتجاة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "علي م ع" 34 سنة مصابا بإتباة نزيف بالبطن وإشتباة كسر بالفقرات القطنية و"أحمد ع س" 16 سنة مصابا بكدمة بالصدر والبطن مقيمين سوهاج و"عبد الرحمن م ا" 18 سنة مصابا بإشتباة ما بعد الإرتجاج و"مصطفي م ح" 20 سنة مصابا بكدمات وسحجات الجسم مقيمين بني سويق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق العبور الأوسطي إتجاة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.