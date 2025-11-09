قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ورش عمل حول أخلاقيات الممارس الصحي لدعم جودة الخدمة الطبية بدمياط

زينب الزغبي

نظّمت إدارة التدريب والمدارس بدمياط، بإشراف الدكتورة رشا فرج وبالتعاون مع الدكتور باسم الديك عميد كلية الطب جامعة دمياط وادارة التمريض تحت إشراف فادية محمود بتنفيذ  سلسلة من ورش العمل عن أخلاقيات الممارس الصحي علي مدار ثلاثة أسابيع متتالية.

استهدفت ورش العمل تعزيز المبادئ والقيم التي توجه سلوك مقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية واحترام حقوق المرضى والمجتمع. 

واشتملت على مفاهيم المبادئ الأخلاقية الأساسية من  احترام حق المريض بشأن رعايته الصحية بما فيه تحقيق أقصى فائدة له، وكذا بناء الثقة مع المريض والحفاظ على خصوصيته.

كما تطرقت الي التعامل مع التحديات المعاصرة ومناقشة القضايا الأخلاقية المستجدة في المجال الطبي والصحي في ضوء التطورات المتلاحقة. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن الشهابي محافظ بدمياط، ورؤية المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

