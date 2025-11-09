ورش عمل حول أخلاقيات الممارس الصحي لدعم جودة الخدمة الطبية بدمياط

نظّمت إدارة التدريب والمدارس بدمياط، بإشراف الدكتورة رشا فرج وبالتعاون مع الدكتور باسم الديك عميد كلية الطب جامعة دمياط وادارة التمريض تحت إشراف فادية محمود بتنفيذ سلسلة من ورش العمل عن أخلاقيات الممارس الصحي علي مدار ثلاثة أسابيع متتالية.

استهدفت ورش العمل تعزيز المبادئ والقيم التي توجه سلوك مقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية واحترام حقوق المرضى والمجتمع.

واشتملت على مفاهيم المبادئ الأخلاقية الأساسية من احترام حق المريض بشأن رعايته الصحية بما فيه تحقيق أقصى فائدة له، وكذا بناء الثقة مع المريض والحفاظ على خصوصيته.

كما تطرقت الي التعامل مع التحديات المعاصرة ومناقشة القضايا الأخلاقية المستجدة في المجال الطبي والصحي في ضوء التطورات المتلاحقة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن الشهابي محافظ بدمياط، ورؤية المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.