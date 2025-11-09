محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مسائية لتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بحي غرب مدينة أسيوط، والذي يمثل الدائرة الأولى ويضم أقسام أول وثان ومركز أسيوط، ويقع مقرها داخل الصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء أسيوط جنوب، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أسيوط تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن محافظة أسيوط تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على توفير المناخ الآمن والملائم لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية، بما يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.

الكتلة التصويتية لأسيوط تبلغ 3 ملايين و50 ألفًا

وأشار المحافظ إلى أن جميع المقار الانتخابية بالمحافظة جاهزة لاستقبال الناخبين، موضحًا أن الكتلة التصويتية لأسيوط تبلغ 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا، موزعين على 402 مقر انتخابي تضم 492 لجنة فرعية و4 لجان عامة.

ولفت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.