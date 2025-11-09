محافظ أسيوط: مراجعة مقار الانتخابات بدقة لضمان الحيادية الكاملة

أكد الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة في حالة استعداد تام لانطلاق انتخابات مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تشدد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب بما يضمن مشاركة فعالة من المواطنين في الاستحقاق النيابي ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.





وأشار محافظ اسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أنه تم تكليف جميع المراكز والأحياء والقرى بتوفير الأجواء الآمنة والمستقرة داخل وخارج اللجان الانتخابية، مع تقديم الدعم اللوجستي الكامل لتسهيل عملية التصويت وضمان انسيابية الإجراءات.

غرف عمليات لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة

وأوضح أبو النصر أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تضم ممثلين عن الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وحل أي مشكلات طارئة بشكل فوري، مؤكدًا أنه تم مراجعة توفير مقار اللجان بدقة شديدة لضمان الحيادية الكاملة وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين بالعملية الانتخابية.

خدمات لوجستية ودعم لذوي الهمم

وأضاف المحافظ أنه تم توزيع جميع المساعدات اللوجستية على اللجان الانتخابية، مع توفير خدمات الكهرباء والمياه والمرافق بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي انقطاع أثناء التصويت.



كما شدد على أن المحافظة وفرت كافة التسهيلات لذوي الهمم الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية الشاملة في العملية الديمقراطية.

