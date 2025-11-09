قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
محافظ أسيوط: مراجعة مقار الانتخابات بدقة لضمان الحيادية الكاملة

أكد الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة في حالة استعداد تام لانطلاق انتخابات مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تشدد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب بما يضمن مشاركة فعالة من المواطنين في الاستحقاق النيابي ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.
 


وأشار محافظ اسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إلى أنه تم تكليف جميع المراكز والأحياء والقرى بتوفير الأجواء الآمنة والمستقرة داخل وخارج اللجان الانتخابية، مع تقديم الدعم اللوجستي الكامل لتسهيل عملية التصويت وضمان انسيابية الإجراءات.

غرف عمليات لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة

وأوضح أبو النصر أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تضم ممثلين عن الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وحل أي مشكلات طارئة بشكل فوري، مؤكدًا أنه تم مراجعة توفير مقار اللجان بدقة شديدة لضمان الحيادية الكاملة وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين بالعملية الانتخابية.

خدمات لوجستية ودعم لذوي الهمم
وأضاف المحافظ أنه تم توزيع جميع المساعدات اللوجستية على اللجان الانتخابية، مع توفير خدمات الكهرباء والمياه والمرافق بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي انقطاع أثناء التصويت.

كما شدد على أن المحافظة وفرت كافة التسهيلات لذوي الهمم الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية الشاملة في العملية الديمقراطية.
 

