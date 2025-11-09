قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN عادت للعبور مجددًا ضمن قافلة الشمال بعد توقف دام نحو عامين بسبب توترات الأوضاع الإقليمية.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس هيئة قناة السويس أن السفينة كانت قد عبرت آخر مرة في 22 أكتوبر 2023 قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى ماليزيا، قبل أن تتأثر حركة عبورها بالأحداث في المنطقة.

بوادر طمأنينة وعودة النشاط في البحر الأحمر وباب المندب

وأضاف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن هناك رسالة طمأنينة واضحة منذ شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بفضل عودة حركة الملاحة تدريجيًا في قناة السويس وباب المندب والبحر الأحمر، نتيجة وقف الحرب في قطاع غزة وتحسن الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

 زيادة 16% في الحمولات و17% في العائدات الدولارية

وأشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إلى أن الفترة من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025 شهدت زيادة بنسبة 16% في حمولات السفن المارة عبر القناة، وارتفاع العائدات بالدولار بنسبة 17%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المصري.

 إيرادات قناة السويس تقترب من 4.2 مليار دولار هذا العام

وتابع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس حققت العام الماضي 3.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات هذا العام إلى 4.2 مليار دولار، مؤكدًا أن الهيئة تتطلع إلى مزيد من التحسن في عام 2026 مع استمرار استقرار الأوضاع وزيادة حركة العبور.

