كوشنر وويتكوف يصلان إسرائيل لبحث أزمة مقاتلي القسام في الأنفاق

وصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف إلى إسرائيل اليوم الأحد لبحث تنفيذ الاتفاق الخاص بقطاع غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

و وصل مبعوث الرئيس ترامب وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الأحد. وسيجتمعان غدا مع نتنياهو لبحث تنفيذ الاتفاق بشأن قطاع غزة، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، تأتي الزيارة في سياق المساعي الأمريكية لحل ملف المقاتلين الفلسطينيين المتحصنين بأنفاق في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في رفح، ودفع الجهود نحو استكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب، لإنهاء الحرب.

وتستبعد خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لتسوية الوضع في غزة أي مشاركة "مباشرة أو غير مباشرة" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة القطاع في المستقبل.

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون في تصريحاتهم المتكررة أن إسرائيل "مصممة على تحقيق القضاء الكامل على التنظيم من الناحية العسكرية والسياسية".