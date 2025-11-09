أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة

أثار زلزال بقوة 6.9 درجة في المحيط الهادئ ، اليوم الأحد ، أمواج تسونامي خفيفة في شمال شرق اليابان، الأمر الذي أدى إلى إجلاء بعض السكان في المناطق الساحلية وتعليق جزئي مؤقت لخدمات شبكة قطارات شينكانسن السريعة.



وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، التي عدلت قوة الزلزال من 6.7 درجة كما ورد سابقا ، تحذيرا من أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد لمحافظة إيواتي بعد الهزة الأرضية التي وقعت الساعة 5:03 مساء قبالة ساحل سانريكو على عمق حوالي 16 كيلومترا، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.



وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار مادية ، وأن سكان المناطق الساحلية في إيواتي ، بما في ذلك أوفوناتو وريكوزينتاكاتا وأوتسوتشي، تلقوا دعوات للإخلاء.



ورصدت أمواج تسونامي بارتفاع 20 سنتيمترا في منطقتي كوجي وأوفوناتو، بينما وصلت أمواج بارتفاع 10 سنتيمترات إلى مياكو وكامايشي، وفقا للوكالة.