رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
رئيس مصنع 360 الحربي: إنتاج أول جهاز مصري–ياباني لتوليد مياه شرب نقية من الهواء

قال المهندس محمد أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، إن المصنع نجح في إنتاج جهاز فريد من نوعه يولّد مياهاً نقية صالحة للشرب من الهواء الجوي، في تعاون مشترك بين مصر واليابان، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الابتكار وتوطين الصناعات الحديثة.

الصروح الصناعية التابعة للإنتاج الحربي

وأوضح أبو السعود، خلال حوار خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، على قناة إكسترا نيوز، أن المصنع يُعد أحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ويؤدي مهمته منذ تأسيسه عام 1958 في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من المعدات والآلات، إلى جانب مساهمته في تصنيع الأجهزة المنزلية لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد يعتمد على تكنولوجيا تكثيف بخار الماء من الهواء الجوي، حيث يقوم بفلترة الهواء أولاً ثم تحويل الرطوبة إلى مياه، تمر عبر ثلاث مراحل من التنقية والتعقيم باستخدام الفضة، مع إضافة الأملاح والمعادن المفيدة والفيتامينات، قبل تخزينها في خزان علوي لتبريدها وتوفيرها للاستهلاك المباشر، كما يُعاد تعقيم المياه كل ساعتين للحفاظ على نقائها بشكل مستمر.

وأكد رئيس الشركة أن الجهاز يمثل نقلة تكنولوجية نوعية في الشرق الأوسط، إذ يُنتج ما بين 12 و14 لتراً من المياه يومياً بحسب نسبة الرطوبة في الجو، ويمكن تشغيله بالكهرباء فقط، مما يجعله حلاً مثالياً للمناطق الصحراوية والريفية التي تعاني من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن سياسة الدولة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتوطين التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن نسبة المكون المحلي في الجهاز ستصل إلى 60% خلال الفترة المقبلة، مع خطط لتصديره إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كما أعلن أبو السعود عن توقيع بروتوكول جديد مع الجانب الياباني لإنشاء محطة إنتاج مياه كبرى تعمل بذات التقنية بطاقة 500 لتر يومياً، وهي الأولى من نوعها في اليابان والشرق الأوسط، موضحاً أن هذه المحطة ستُستخدم في المشروعات التنموية والاقتصادية لخدمة المواطنين.

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

تجديد الثقة في حياة خطاب نائبا أول لرئيس اللجان البارالمبية الإفريقية

شباب النواب تهنئ النادي الأهلي بالفوز ببطولة السوبر المصري

تنطلق غدًا.. غرامة 20 ألف جنيه حال نشر شائعات عن انتخابات النواب 2025

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

