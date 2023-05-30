تحذير جديد صادم للمشككين.. لن تجد وظيفة في المستقبل بسبب الذكاء الاصطناعي

تستمر التحذيرات من الذكاء الاصطناعي ومخاطره على البشر في المستقبل، لإحاطة البشر بواقع مزيف تماما يشمل كل ما هو مرئي أو مسموع، وحذر منه مجددا قطب التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة Nvidia، جينسن هوانج.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، جاءت تحذيراته خلال حفل تخرج في جامعة تايوان الوطنية في تايبيه، وقال أن الذكاء الاصطناعي سيغير مشهد الشركات ويغير كل وظيفة.

وأن الأفراد والشركات يجب أن يتكيفوا مع هذه الموجة الجديدة من التقنيات أو المخاطرة بالتخلف عن الركب.

وأشار هوانج إلى أن الشركات المرنة (Agile) ستستفيد بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي وتعزز مكانتها، بينما ستهلك الشركات الأقل من ذلك.

وشجع الطلاب على الابتكار والتفكير خارج الصندوق في عصر الذكاء الاصطناعي، وأن يكونوا على استعداد لخوض التحديات وتغيير المهن التي عفا عليها الزمن.

تحذير جديد من خطورة الذكاء الاصطناعي

ومن ناحية أخرى، فقد حذرت العديد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا من المخاطر المحتملة التي يشكلها الاعتماد غير المنظم لتقنية الذكاء الاصطناعي، وطالبوا بوضع لوائح لضمان استخدام هذه التقنية بشكل آمن وفعال.

وعلى حد وصفه، من المهم إدراك أن التكنولوجيا بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص يمكن أن يحدثان تغييرات جذرية في الشركات والمهن، وأنه يجب أن يكون المرء على استعداد للتكيف مع هذه التغييرات والاستفادة من فرصها بشكل أفضل.

ونصح الشركات بضرورة البدء في استخدام التقنيات الحديثة وتدريب موظفيها على استخدامها بشكل فعال، وتطوير خطط لتحسين أدائها وتحديث منتجاتها وخدماتها.

ومن المهم أيضًا أن تعمل الحكومات والمنظمات الدولية على وضع لوائح وتنظيمات لاستخدام التقنيات الحديثة بشكل آمن ومسؤول، وضمان عدم تعرض الأفراد والمجتمعات للمخاطر المحتملة لهذه التقنيات.

بالنسبة للأفراد، يجب أن يتعلموا بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بشكل فعال، وأن يكونوا على استعداد لتحديث مهاراتهم وتعلم المهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.