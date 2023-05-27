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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رئيس جوجل السابق : الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا وجوديًا ويعرض الأشخاص للأذى

الرئيس التنفيذي السابق
الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر وجودية وأن الحكومات بحاجة إلى تنفيذ آليات من شأنها التأكد من عدم “إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل ذوي النوايا الشريرة”. 

وقال شميدت إن قلقه هو أن الذكاء الاصطناعي يمثل "خطرًا وجوديًا"، مضيفا أنه "يتم تعريف الخطر الوجودي على أن العديد والعديد من الأشخاص الذين قد يتعرضون للأذى أو القتل جراء استخدامه ". 

 

وأثناء حديثه خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة وول ستريت جورنال في لندن، أكد شميدت على أنه “لا توجد سيناريوهات اليوم ، ولكن في فترة وجيزة  يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون قادرا على اكتشاف الثغرات الأمنية الخطيرة فيما يتعلق بمجالات الأمن السيبراني، أو اكتشاف خصائص بيولوجية جديدة”. 

وتابع شميدت "هذه الأمور قد تكون ضربا من الخيال، ولكن هذه الأمور في القريب ستحقق بالفعل، وعندما يحدث ذلك ، نريد أن نكون مستعدين لمعرفة الآليات التي يجب استخدامها للتأكد من عدم إساءة استخدام هذه الأشياء من قبل ذوي النوايا الشريرة ". 

وفقا لـ CNBC فإن شميدت كان جزءًا من لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والتي بدأت في عام 2019 مراجعة التكنولوجيا ، بما في ذلك الإطار التنظيمي المحتمل، ونشرت اللجنة مراجعتها في عام 2021 ، محذرة من أن الولايات المتحدة غير مستعدة لعصر الذكاء الاصطناعي. 

ومؤخرا، قال عماد مستقي، مؤسس شركة  Stability AI أن الذكاء الاصطناعي سيكون أكبر من من شركات التكنولوجيا العملاقة جوجل و فيسبوك في غضون عقد من الزمن، وفي حديثه على شبكة BBC البريطانية، تنبأ مستقي بأنه “في غضون عشر سنوات ، سيكون الذكاء الاصطناعي أكبر من جوجل و فيسبوك، وأن تأثيره الاقتصادي على العالم سيكون أكبر من الثورة الصناعية”.  

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