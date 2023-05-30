ضبط تاجر تمويني لاستيلائه علي سلع مدعمة بالمحلة

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تموينى بمركز قطور، استولى وتصرف فى سلع تموينية قيمتها 7 ألاف جنيه ببيعها فى السوق السوداء.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف مدير إدارة تموين مركز قطور بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين بمركز قطور، وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية قيمتها 7 ألاف جنيه، وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حررت الحملة محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.