محافظ البحر الأحمر يوجه بتنفيذ إجراءات لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية

في إطار جهود تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية في محافظة البحر الأحمر، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على سلسلة من التدابير الهامة التي تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز راحتهم.

أولاً، أعلن المحافظ عن خطة لتغطية كابلات وغرف الكهرباء في جميع مدن المحافظة، بهدف تعزيز سلامة المواطنين وتجنب حوادث الكهرباء.

وذكر المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية.

ثانيًا، شدد المحافظ على ضرورة زيارة جميع المستشفيات في المحافظة للتأكد من توفر جميع الخدمات الطبية للمواطنين، بما في ذلك توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة. وأكد أيضًا على أهمية تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

ثالثًا، أصدر المحافظ تعليماته بالاهتمام بمبادرة تطوير الشوارع والميادين، وتنفيذ أعمال رش وتطهير المدن، بالإضافة إلى تحليل عينات المياه في جميع مدن المحافظة. وجاءت هذه الخطوات استجابة للشكاوى المتعلقة بجودة المياه في المحافظة، حيث يهدف المحافظ إلى توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وفي سياق آخر، أشار المحافظ إلى ضرورة حصر الأراضي الفضاء وتقييم وضع العشوائيات في كل مدينة، بالإضافة إلى مراجعة آليات تحصيل الإيرادات المحلية. وقد أكد على أهمية تنظيم وتنظيم استخدام الأراضي وضمان توفر الخدمات العامة للمواطنين.

عُقد اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة المحافظ، في القاعة الرئيسية بالديوان العام، وحضره العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، وتامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وكمال سليمان، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب والقادة الأمنيين والتنفيذيين ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية والتطور في محافظة البحر الأحمر، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية