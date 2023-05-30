إصابة 5 سيدات إثر سقوطهن من أعلي سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 5 سيدات بكدمات وسحجات إثر سقوطهم من علي سيارة ربع نقل بطريق ابو شلبي إتجاة الصالحية وتم نقل المصابات الي مستشفي الصالحية المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الامنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية المركزي بإستقبال كلا من "شيماء ص ا" 32 سنة مقيمة كفر بشارة و"حنان ا ع" 38 سنة مقيمة اكياد و"داليا م ا" 17 سنة مقيمة الديدامون و"مروة س م" 36 سنة مقيمة ابوكبير و"رانيا م م" 25 سنة مقيمة ابو كبير مصابات بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر سقوطهم من علي سيارة ربع نقل بطريق ابو شلبي إتجاة الصالحية وتم نقل المصابات الي مستشفي الصالحية المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.