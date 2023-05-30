إصابة 3 عمال باختناق عقب تسرب غاز الكلور بمحطة مياه بالشرقية

أصيب 3 عمال بإشتباة إختناق إثر إستنشاقهم كلور داخل محطة مياة بطريق ابو كبير وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الامنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال كلا من "محمد ج ع م" 28 سنة عامل و"سامي ع م ا" 40 سنة عامل و"ابراهيم ا م ط" 28 سنة عامل مقيمين نزلة خيال مصابين بصعوبة في التنفس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر إستنشاقهم كلور عقب تسريبه داخل محطة مياة بطريق ابو كبير وتم نقل المصابين الي مستشفي ابو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.