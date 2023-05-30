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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أطعمة سحرية تساعد على النوم وتخلصك من الأرق نهائيا

الأرق
الأرق

إذا كنت تعاني من الأرق وقلة النوم ، فهذه مشكلة تؤرق الكثيرين وتسبب لهم مشاكل صحية كثيرة ، فكثيرا من الأشخاص  يعانون من صعوبة النوم نتيجة لأسباب عديدة مثل الضغوط النفسية وكثرة التفكير، وغيرها من العوامل، مما يؤثر على نمط حياتهم ، ويؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية، لذلك الحصول على نوم جيد مهم للغاية لصحتك العامة، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ويحافظ على صحة الدماغ ، ويعزز جهاز المناعة.. لكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك علي التخلص من الأرق وتسهل وتحسن النوم نرصد بضها وفقا لمرقع Ladbible

ما هي الأطعمة التي تساعد على النوم ؟


1- منتجات الألبان

مثل الحليب أو الجبن أو اللبن الزبادي العادي، فهي مصادر معروفة للتريبتوفان ، وقد ثبت أن الحليب يحسن النوم لدى كبار السن ، خاصة عندما يقترن بممارسة التمارين الخفيفة.


2- السبانخ

أثبتت فعاليتها في علاج العديد من المصابين بالأرق في الحصول على نوم جيد، فهي مصدر جيد للتربتوفان، وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفيتامينات B6 وC، والتي تعد جميعها عوامل رئيسية في تصنيع السيروتونين، وبالتالي الميلاتونين. وتحتوي أوراق السبانخ أيضًا على الغلوتامين، وهو حمض أميني يساعد الجسم في التخلص من السموم الخلوية التي تؤدي إلى الأرق.


3- الموز
إذا كنت تواجه صعوبات في الحصول على نوم جيد ليلاً، الموز  من أفضل الأطعمة للنوم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يقوي العضلات ويهدئ الجسم ،كما يحتوي الموز على التربتوفان، وكلاهما يساعدان في الحصول على نوم جيد خلال الليل.


4- الكيوي

الكيوي هي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية. تحتوي فاكهة واحدة على 42 سعرة حرارية فقط وكمية كبيرة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين K ، ويحتوي على كمية لا بأس بها من حمض الفوليك والبوتاسيوم وكذلك العديد من المعادن.


5- البيض

تساعد على النوم حيث يحتوي البيض على مادة التريبتوفان (وهو الحمض الأميني الذي يستخدمه الجسم لتصنيع مادة السيروتونين) ويعد السيروتونين هرمون مهدئ ويعمل على تحسين المزاج والحالة النفسية وبالتالي الاسترخاء والنوم.


6- الحمص

الحمص غني بفيتامين B6 الذي يساعد الجسم على إفراز هرمون السيروتونين المفيد في تحسين المزاج وتقليل القلق وكذلك تكوين هرمون الميلاتونين الذي يحفز على النوم بشكل عميق وصحي.

الاثار الجانبية الأطعمة التي تساعد على النوم الأرق وقلة النوم الأسترخاء ​​​​​​​health

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