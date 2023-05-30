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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب يثير الجدل بصورة من المقابر ..شاهد

صدى البلد

أثار شاب يدعى  إسماعيل برابح الكثير من الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي بعد تداول صورة له بجانب قبر أمه ويدعى الشاب إسماعيل برابح، وهو من قصر باعبد الله وذلك ببلدية أولاد أحمد تيمي والتي تعد تابعة لولاية أدار وذلك جنوبي الجزائر، وهو احد من الشباب الذين ترك  فقدان الأم له الكثير من الألم  فقد دخل في حالة من الحزن الشديد وحالة من الهستيرية وذلك منذ وفاة والدته وذلك قبل عامين.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو  تزامنا مع نشر فيديو مع الاحتفال بعيد الأم في بعض البلدان  وقد ظهر فيه وهو نائم على بطنه وذلك بجوار قبر والدته،فهو لم يتقبل فكرة وفاة والدته.

قد جاءت أغلب تعليقات نشطاء الفيس بوك قائلةً: "إنّها لوعة الفراق، ربي يشفيه ويرحم والدته". " رحمة الله على والدته" "ألهمه  الصبر والسلوان".

وقد قامت  السلطات المحلية في ولاية أدرار، بتكليف طبيب أمراض عقلية بتتبع حالته الصحية.

مواقع التواصل مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفال بعيد الأم عيد الام نشطاء الفيس بوك

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