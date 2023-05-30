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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة أربعينية تمحو أميتها بمساعدة أبنائها: عشان اعرف أقرأ أدوية الكيماوي

أميرة سلامة
أميرة سلامة

قالت أميرة سلامة، سيدة أربعينية تسعي لمحو أميتها بمساعدة أبنائها، إن أبنائها الكبار هم من شجعوها على الدراسة، معقبة: “ولادي بدأوا يعلموني من الألف إلى الياء ويجمعولي الحروف.. وبدأت أذهب إلى فصول محو أمية فى الكنيسة ونجحت”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه بعد تشجيع بناتها لها لتتعلم، بدأت تقرأ وتكتب، موضحة: “بعد كدا أتت تجربة أبني كرلوس الذى يعاني من السرطان.. وعلشان أقف أمام الأطباء يجب أن يكون لدي وعي علشان أعرف نتيجة إبني وأتحدي الصعوبات التي ستواجهني”.

وتابعت: “أنا دلوقتي اللي مقيمة مع إبني.. وأنا من الصعيد وبروح لمستشفي 57 فى الشهر مرتين.. وكنت بروح لوحدي فى القاهرة.. ودي حاجة غريبة علينا لأن عندنا فى الصعيد لازم الست تكون مع الرجالة أما تسافر.. وكنت بدرس علشان عشان اعرف أقرأ أدوية الكيماوي”.

سيدة أربعينية الدراسة فصول محو أمية محو امية 8 الصبح

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