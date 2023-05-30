شاهد.. سائق نقل يروي قصته من الإدمان إلى التعافي

روي سيد، سائق “نقل ثقيل”، تفاصيل قصته من الإدمان إلى التعافي، قائلا: إنه بدأ قصته مع المخدرات بشرب السجائر مع مجموعة من الأصدقاء، مشيرا: “شرب سجارة وأنا فى سن ال16.. وبدأت الإدمان كحب استطلاع فى البداية ولم أفكر”.

وأضاف سائق “نقل ثقيل”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “تجربة الدخول إلى مرحلة المخدرات بدأت بشرب الحشيش والبانجو.. وجربت جميع الأنواع من المخدرات وكانت فى البداية كحب استطلاع.. ومعرفتش أوقف.. والرحلة استغرقت 20 عام.. ووصلت للأخر فى أخر 13 سنة”.

وتابع سائق “نقل ثقيل”: “الدنيا بدأت تبوظ فى شغلي في مرحلة الإدمان وكنت هعمل حوادث كثيرة”.

من جانبه، حيا الدكتور هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، سيد دخل فى سبع سنوات تعافي من الإدمان، لأن سكة التعافي من المخدرات ليست سهلة أبدا من اليوم الأول وحتي النهاية.