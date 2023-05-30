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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مهرجان الطبول الدولي: 33 فرقة من مختلف الدول مشاركة في الدورة

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

قال الدكتور إنتصار عبد الفتاح، مدير مهرجان الطبول الدولي، إنه مر عشر سنوات من عمر المهرجان، مشيرا إلى أن تلك الدورة إستثنائية، نتيجة الظروف الإقتصادية على مستوي العالم.

وأضاف  مدير مهرجان الطبول الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “استطعنا من خلال وزارة الثقافة فى حضور عشر دول إلى المهرجان غير مصر.. من دول العالم المختلفة.. ومن أهمها الهند وبنغلاديش وسيريلانكا وإندونيسيا والجزائر وجنوب السودان وفلسطين واليمن.. إضافة إلى مصر”.

وتابع  مدير مهرجان الطبول الدولي، أنه تمت مشاركة فرق الفنون الشعبية لمكتبة مصر العامة بأقاليم مصر المختلفة، وفرق مستقلة كثيرة، ليصبح الإجمالي حوالي 33 فرقة مختلفة الثقافات تقدم فنونها التقليدية على المهرجان.

مهرجان الطبول الدولى مدير مهرجان الطبول الدولي انتصار عبد الفتاح عمر المهرجان الظروف الاقتصادية

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