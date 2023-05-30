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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد بدوي: الإتصالات اعتمدت خطة استثمارية بـ 9.9 مليار جنيه

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالخطة الاستثمارية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات والتي بلغت 9 مليار و875 مليون بالإضافة إلي المساهمات في المباراة الرئاسية حياة كريمه ومدينة المعرفه والتي بلغت 7 مليار و558 مليون جنيه مؤكدا أن الوزارة حققت معدلات نمو زادت علي 16% واصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية العامله في الدولة.

وأكد بدوي خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، ان خطط الوزارة ومشاركتها الفعاله في ميكنة كافة قطاعات الدولة بالمساهمة مع الوزارات المختلفه مؤكدا بأن جهودها مقدرة ومحمودة ،  مع وزارت العدل والصحه وغيرها ، وجميعها أتت ثمارها في خدمة المواطن  .

من جهتها استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي مشروعات التطوير المؤسسي مؤكدة أننا نسعي الي حكومه مركزيه ويعضدها الانتقال العاصمه الاداريه.

وأكدت لبيب أننا بدأنا تدريب رقمي في إدارة معهد نظم القوات المسلحه ل 33 الف و600 موظف وكان للمنتقلين العاصمه الاداريه تدريبات خاصة بالاضافه الي تدريبات لغير المنتقلين والتدريبات أساسيه ونسعي الي تعميم تجارب المحافظة الرقميه.

وأوضحت بأن هناك ٦ محافظات رقميه تشملها خدمات التامين الصحي الشامل وباقي المحافظات شغالين عليهم بالإضافة إلي اطلاق مبادرة استخدام اعمال الرقمنه بما فيها إدارة نظم معلومات ، والتدريبات المتخصصه.

احمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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