العظمى 43 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الغد.. تفاصيل

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غدا، الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى خمس درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا على معظم أنحاء البلاد.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس غدا، معتدل الحرارة نهارا في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 35 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 26 درجة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة سوف يستمر بشكل تدريجي حتى بداية الأسبوع القادم، حيث تكون ذروة الموجه الحارة نهاية هذا الأسبوع، يومي الخميس والجمعة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة، وعلى الصعيد تسجل 43 درجة خلال ساعات النهار.