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القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة “صدى البلد”،  مريم كمال ، تغطية خاصة عن الحل الذي تتجه له الحكومة من أجل الاستفادة بالذهب الذي يتم استخراجه من مصر بدلا من إرساله إلى الخارج ليتم معالجته و يعود مرة أخرى في شكل مشغولات ذهبية . 

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وضعت الحكومة، استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها منذ سنوات لتطوير هذا القطاع الهام، ونجحت بالفعل من خلالها وزارة البترول في جذب العديد من شركات التعدين العالمية للعمل في مصر.

ويعد الاستثمار في الذهب أفضل وسيلة يمكن بها المحافظة على قيمة أموال المستثمر، ومحط أنظار المستثمرين حول العالم

وتواصل وزارة البترول، تنفيذ خطط وبرامج العمل المنبثقة عن استراتيجية تطوير قطاع التعدين التي تم وضعها بهدف تطوير قطاع تعديني جاذب للاستثمارات وقادر على المساهمة بقوة في الناتج القومي، الأمر الذي أسفر عن نتائج جيدة كان آخرها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الكوارتز بالعين السخنة.

وقامت وزارة البترول، باتباع منظومة متكاملة من الإجراءات لتحديث أساليب ممارسة العمل التعديني وتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.

وأصبح هناك ضرورة للعمل على الاستفادة من الثروات التعدينية، وخاصة إنتاج الذهب من خلال التجهيز لإنشاء مصفاة للذهب، حيث تشتهر دول المنطقة باستخلاص الذهب من مناجمها ومن بينها مصر، وإرسال الذهب المستخلص إلى كندا أو سويسرا لدمغه وختمه بالكود الدولي 9999، ثم يتم تصديره أو رجوعه إلي بلد المنشأ بعد ذلك.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، أنه يجري العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

 

 

 

مريم كمال الذهب مشغولات ذهبية

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