فقد 600 جنيه | دعوة علنية من شعبة الذهب للمقبلين على الزواج

يتساءل الجميع عن أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا وتراجعاً ملحوظاً، ويتابع العديد من المواطنين والمقبلين على الزواج أسعار الذهب بشكل يومي، لمعرفة أرخص سعر للذهب من أجل الشراء.



وفى هذا التقرير نستعرض آخر سعر لـ الذهب، وحجم الهبوط في الفترة الأخيرة:

استعرضت الإعلامية رشا مجدي تقريراً مفصلاً عن أسعار الذهب اليوم، مؤكدة أن أسعار الذهب في حالة تذبذب، حيث إنخفض خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 3.3 %، أي أنه فقد حوالي 80 جنيه.



وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أسعارالذهب انخفضت 600 جنيه للجرام، منذ تسجيله، أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه، و حتى تسجيله أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند تجيله 2200 جنيه للجرام.







ومن جانبه أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه يشجع الشراء في هذه الفترة، لأن الفترة المقبلة سيكون هناك صعود في سعر الذهب، على الجميع استغلال هذه الفترة، فالمقبلون على الزواج أو المستثمرون من الممكن أن يشتروا في هذه الفترة.



وكشف خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب في هذه الفترة مناسب جدًا لـ الشراء، وقال: "اللي عايز يشتري الآن يشتري"، موضحًا أن سعر الذهب من قبل قد وصل إلى 2800 جنيه لـ عيار 21، ولكن اليوم وصل السعر إلى 2350.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الأثنين 29_5_2023

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2750 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2000 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيها.