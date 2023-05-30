عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يصدم جماهير الكره المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن  الإعلامي أحمد شوبير عن خروج محمد صلاح من قائمة أسرع ١٠ لاعبين في الدوري الانجليزي .


وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك  :" غياب محمد صلاح عن قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي.  ".

كانت تقارير صحفية، أكدت منذ أسابيع أن النجم المصري محمد صلاح يفكر في مغادرة الريدز حال فشل تأهل ليفربول إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو سرعان ما نفاه وكيله الكولمبي رامي عباس.

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفربول ليفربول، نفى أن تكون رسالة محمد صلاح “الغاضبة” تلميحا في لرغبته في الرحيل عن الريدز، إذ قال في تصريحات صحفية: " محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد، ولكن إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، كنت سأقوده إلى نادٍ آخر، لكن ليس هذا هو الحال مع محمد صلاح على الإطلاق ".

وأكد كلوب، أن صلاح لا يعيش حالة نفسية سيئة كما يتخيل البعض، حيث قال:" لقد رأيت محمد صلاح يبتسم قبل مران الفريق، لا أعرف السبب لكنه كان مبتسما".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

سيارة طائشة تدهس طبيب ونجلته وتحطم سيارتين ومحل بشيراتون .. صور

ترشيحاتنا

انهيار الدولار.. ضربة عالمية للأخضر وتهديد للاقتصاد الأمريكي

ارتفاع بدرجات الحرارة..الأرصاد تكشف تحذيرات عاجلة للمواطنين عن حالة طقس الأيام القادمة

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين يكشف كيف حول الغرب أوكرانيا إلى دولة مناهضة لـ روسيا

لفت نظر.. نقابة الموسيقيين تعبر عن غضبها تجاة ملابس أحمد سعد فى جدة

التموين تطلب 1500 طن زيت خام محلي للشراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يثير الجدل بصورة من المقابر ..شاهد

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ