أحمد شوبير يصدم جماهير الكره المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن خروج محمد صلاح من قائمة أسرع ١٠ لاعبين في الدوري الانجليزي .



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" غياب محمد صلاح عن قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي. ".

كانت تقارير صحفية، أكدت منذ أسابيع أن النجم المصري محمد صلاح يفكر في مغادرة الريدز حال فشل تأهل ليفربول إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو سرعان ما نفاه وكيله الكولمبي رامي عباس.

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفربول ليفربول، نفى أن تكون رسالة محمد صلاح “الغاضبة” تلميحا في لرغبته في الرحيل عن الريدز، إذ قال في تصريحات صحفية: " محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد، ولكن إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، كنت سأقوده إلى نادٍ آخر، لكن ليس هذا هو الحال مع محمد صلاح على الإطلاق ".

وأكد كلوب، أن صلاح لا يعيش حالة نفسية سيئة كما يتخيل البعض، حيث قال:" لقد رأيت محمد صلاح يبتسم قبل مران الفريق، لا أعرف السبب لكنه كان مبتسما".