هالاند يفشل في تحقيق رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

حافظ محمد صلاح جناح ليفربول، على رقم قياسي خاص به في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل إيرلينج هالاد في تكسير الرقم القياسي الخاص بـ محمد صلاح كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بدون ركلات الجزاء في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند 29 هدفًا، إضافة لـ 7 أهداف من ركلات جزاء، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل 31 هدفًا بدون ركلات جزاء، في موسم 2017-2018 ببطولة الدوري الإنجليزي، متساويًا مع لويس سواريز الذي سجل نفس العدد من الأهداف في موسم 2013-2014.

وتمكن صلاح من تسجيل 19 هدفًا مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إضافة لصناعته 12 آخرين.