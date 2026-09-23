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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحفل الختامي لمسابقة «سفراء التلاوة» وتكريم حفظة القرآن الكريم بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


أجرى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط،  اليوم، زيارة إلى جامعة دمياط، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، وذلك للمشاركة في الحفل الختامي للموسم الأول من مسابقة «سفراء التلاوة» لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، والشيخ علي صابر، مدير مديرية الأوقاف، والمهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وراعي المسابقة، والدكتور أسامة العبد ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة وأولياء الأمور.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها فضيلة الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، أعقبتها فقرات للإنشاد الديني، ثم تلاوات قرآنية لأوائل الفائزين في المسابقة.

تكريم حفظة القرآن الكريم 

وأكد محافظ دمياط، خلال كلمته، فضل حفظ كتاب الله، ودوره في بناء شخصية متوازنة، وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس النشء والشباب.

جهود مديريه الاوقاف

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المباركة، مقدمًا التهنئة لأبنائه وبناته من حفظة القرآن الكريم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يظل القرآن الكريم نورًا يهدي خطواتهم، ودافعًا لهم لمواصلة مسيرة العلم والعمل والعطاء.

كما ثمّن محافظ دمياط الجهود المبذولة من مديرية أوقاف دمياط والقائمين على تنظيم المسابقة، في دعم وتشجيع حفظة كتاب الله، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الأنشطة الدينية والثقافية الهادفة.

وشهد الحفل إهداء الدروع التذكارية إلى محافظ دمياط ورئيس الجامعة، وعدد من القيادات والشخصيات المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم، إلى جانب تكريم نحو 80 من المتميزين والمتفوقين في حفظ القرآن الكريم بمختلف الفئات العمرية، وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية على المتميزين، تقديرًا لتفوقهم واجتهادهم.

وفي ختام الحفل، أعلن محافظ دمياط عن منح 20 رحلة عمرة لعدد من الفائزين وأولياء أمورهم ، داعيًا أبناءه وبناته من المكرمين إلى مواصلة رحلتهم مع القرآن الكريم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يحفظ الله مصر وأبناءها.

دمياط محافظ دمياط الجامعه جامعه دمياط

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