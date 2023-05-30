الشرقية تستعد لاحتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن احتفالية تمجيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتى تقام كل عام فى مستهل شهر يونيو بنقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا تعتبر حدث ثقافى وسياحى فريد يساهم فى ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الإحتفال السنوى ساهم كثيراً فى نجاح مصر فى تسجيل ملف الإحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى لليونسكو فى فبراير من العام الماضى، حيث عرض الملف مجموعة الإحتفالات التى تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر والتى تقام سنوياً بتل بسطا واحتفالية مولد السيدة العذراء.

وفى سياق متصل أوضح محافظ الشرقية ان المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف الإحتفال بإحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذى تنظمة الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحية بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس والغرفة التجارية بالشرقية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية حيث قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى وتم دعوة الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة و رئيس قطاع الآثار المصرية و رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الإدارة المركزية للمتاحف القومية ومدير عام الهيئات الاقليمية لتنشيط السياحة ومدير عام شرق الدلتا للآثار المصرية ورئيس غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف السياحية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس والرئيس التنفيذي للاتحاد الافريقى الأسيوى السياحى وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقامت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بالتجهيز لتقديم موكب استعراضى وعرض مسرحى لفريق ( ثياتيرا ) وتقديم ترانيم متنوعة لفريق كورال ( ليكن نور ) وعلى هامش الاحتفال يتم الاعداد لمعرض المنتجات اليدوية لعارضي مبادرة أيادى مصر.

كما قامت رئاسة مركز الزقازيق بالإنتهاء من أعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعطاء وجه جمالي وحضاري لشوارع المحافظة لإستقبال ضيوف مهرجان تل بسطا.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الإحتفال بإحياء مسار العائلة المقدسة يأتي ضمن خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، منطقة تل بسطا، لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية سياحية كمنتج سياحى روحى ، حيث تأرخ دخول العائلة المقدسة أرض مصر بدخولها أرض الشرقية يوم 24 بسنش الموافق 1 يونيو والذى يحتفل به مسيحيو العالم كمناسبة دينية.