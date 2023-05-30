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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية لمهندسي ورؤساء أقسام البساتين

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بتنظيم ندوة ارشادية لمهندسي ومديري اقسام البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية عن (الطفرات الحديثة في تربية النباتات وأهميتها في تحسين الانتاج) في حضور الدكتور ياسر عبد السلام عبد المجيد بمعهد بحوث البساتين والمهندس أسامة الصغير مدير عام البساتين بمديرية الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالطرق الحديثة في تربية النباتات وأهمية استحداث الطفرات الوراثية سواء الفيزيائية أو الكيميائية حيث تحتل الطفرات ركنا رئيسيا فى عملية تربية النبات تؤدى الى تحسين صفاتها وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

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