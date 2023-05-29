الشرقية: وضع آلية لتكليف الأطباء والصيادلة الجدد

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لأوجه الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية العامة والخاصة، والعمل على تجفيف منابع الفساد والتصدي له؛ لما يسببه من عرقلة لحركة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار إلى استمرارية جهود المحافظة للتصدي للفساد بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة القطاعات الخدمية بمختلف المراكز والمدن لتقييم تأدية الخدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث تم استعراض جهود اللجان المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة والتي تضم ممثلين عن قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - الزراعة) للمرور علي مراكز ( ههيا – ديرب نجم – صان الحجر – القرين – القنايات ) لمتابعة سير العمل بالمنشات الحكومية ورصد المخالفات وكذلك المرور علي المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود واخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات المضبوطة.

تطرق الاجتماع إلى تكليف المحافظ لوكيل وزارة الصحة بوضع آليه عمل محددة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة الجدد وتوزيعهم علي الأماكن الشاغرة وفقا لاحتياجات العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية لهم بما يحقق الصالح العام .

كما حرص محافظ الشرقية على الترحيب بالدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية الجديد متمنياً له دوام التوفيق والنجاح داخل منظومة العمل بمحافظة الشرقية والتعاون مع المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن بالشكل الأمثل والذي يضمن انتظام سير العمل بما لا يخل بالقانون.

وفي نهاية الإجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي للجهد المبذول في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي والتي جاءت بنسبة 95 % ومن المقرر أن تصل لنسبة 100 % نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيه القادم ليؤكد المحافظ ان الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين.