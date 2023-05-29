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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرحلة الثانية من الموجة 21.. إزالة 53 تعديا في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 53 حالة تعدي على مساحة 11 ألاف و171 متر مباني و11 فدان و18 قيراط بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على مساحة 11 ألف و171 متر مباني و14 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 11 فدان و18 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأشار المحافظ الي أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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