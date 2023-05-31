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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

50 ألف مستخدم في خطر .. تطبيق Android شهير يتجسس على المستخدمين

iRecorder
iRecorder

حذر خبراء الأمن السيبراني في شركة ESET من تطبيق iRecorder الشهير الخاص بنظام تشغيل أندرويد  بأنه يتجسس سراً على المستخدمين ويسرق بياناتهم الشخصية والمعولمات الحساسة.

وفقا لتقرير موقع "ديلي ميل" البريطانية،  حثت الشركة مالكي الهواتف  الأندرويد  على حذف تطبيق iRecorder فورا بعد اكتشاف أنه يسرق خفية الملفات ومعلومات الويب وحتى الصور من الجهاز المثبت عليه.

Google Play

يستخدم  التطبيق الخبيث  ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة ، مع أخذ مقتطفات من الصوت الموجودة لأغراض غير معروفة. هذه البرامج الضارة لم تكن جزءًا من التطبيق عندما تم إطلاقه لأول مرة في عام 2021.

بدأ التطبيق في أن يصبح من لبرمجيات الخبيثة بعد عام من إطلاقه رسميا، مع إحدى التحديثات التي حولته من برنامج عادي إلى برنامج لتهكير الهواتف الأندرويد.

قال جيك مور ، مستشار الأمن السيبراني العالمي في ESET: "الأمر الجدير بالملاحظة هنا أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول في الأمان والسلامة وبالتالي تمكن من الوصول  إلى متجر جوجل بلاي Google Play ، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".

على الرغم من إزالة التطبيق الآن من متجر Google Play ، يُنصح بإزالته فورا  من هاتفك ويؤكد "مور" أن "بحذف التطبيق، سيظل الهاتف في مأمن من عيون وآذان المتسللين"، وأشار إلى أن  ESET تعتقد أن التطبيق قد تم تنزيله من قبل أكثر من 50000 شخص منذ إطلاقه قبل ثلاث سنوات على متجر جوجل.

iRecorder 

فور تنزيل هذا التطبيق لديك، يطلب من مالكي الهواتف منح iRecorder إذنًا لتسجيل الصوت و "الوصول إلى الصور والوسائط والملفات".

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من غير المؤكد حاليًا ما إذا كانت مجموعة معينة وراء تضمين هذه البرامج الضارة في التطبيق الأصلي لتجعله وسيلة للتجسس على الأجهزة، باستخدام أداة قوية مفتوحة المصدر تُعرف باسم "AhMyth".

لكن ESET تدعي أن أداة AhMyth كانت تعمل سابقًا من قبل Transparent Tribe - وهي مجموعة تجسس إلكتروني تستهدف الحكومات والجماعات العسكرية في جنوب آسيا، والحل الوحيد لمنع النشاط الضار هو إزالة التطبيق من الهاتف.

Android تطبيق iRecorder ESET الأمن السيبراني الأندرويد

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