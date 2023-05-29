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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي تلغي الإشعارات المزعجة على موبايلك

إزاي تلغي الإشعارات
إزاي تلغي الإشعارات المزعجة على موبايلك

يعد نظام الإشعارات في هواتف أندرويد أحد أقوى ميزاته ،  لذلك إذا مللت من الإشعارات المستمرة من تطبيقات معينة ، فإليك كيفية تعطيلها تمامًا.

غالبًا ما تكون الإشعارات في الهاتف مفيدة ، وفي بعض الأحيان تكون مصدر إزعاج و لحسن الحظ ، إذا كنت تستخدم جهازًا يعمل بنظام الاندرويد فيمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات في أي وقت و لذلك إليك كيفية تفعيل و إيقاف الإشعارات على جهاز الاندرويد إما لتطبيقات معينة أو لجميع التطبيقات.

 

كيفية تعطيل الإشعارات على هاتفك الأندرويد

 

1. افتح "الإعدادات" واضغط على "الإشعارات"، وستجد قائمة كاملة بجميع تطبيقاتك.

2. اضغط على مفتاح التبديل الموجود بجوار كل تطبيق لإيقاف تشغيل الإشعارات.

3. إذا كنت تريد ترك أحد التطبيقات قيد التشغيل ولكن مع تخصيص نوع الإشعارات التي يرسلها، فاضغط على "خيارات متقدمة" أعلى اليسار ثم اضغط على اسم التطبيق لتعديله.

كما تحتوي أجهزة أندرويد على وضع "عدم الإزعاج" الذي سيكتم جميع الإشعارات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية.

 

كيفية تفعيل وضع عدم الإزعاج على هاتفك الأندرويد


1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "الأصوات".

2. في القائمة التي تفتح، اضغط على "الرجاء عدم الإزعاج".

3. ستتمكن من تعديل إعداداته، بما في ذلك أي الإشعارات، إن وجدت، يمكنها الوصول إليها.

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