طلبوا مليون جنيه.. الحبس 3 سنوات لسارقي رفات متوفي بالدقهلية

قررت محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس ثلاثة أشخاص، لمدة 3 سنوات، في قضية سرقة رفات متوفي ومساومة أبنائه علي دفع مبلغ نصف مليون جنيه من أجل إعادته لهم مرة أخرى لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال، وساوموا أبناء المتوفي في سداد المبلغ في مقابل إعادة الرفات، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالابتزاز وانتهاك حرمة القبور.

وعاقبت المحكمة كل من: «محمد س. م » و «راضي ف. ع.»، و «جمعه ع. ع.» بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم في الجنحة رقم 2729 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، لاتهامهم بالمواد رقم 1/45، و160/ثانيا، و326 من قانون العقوبات.

وأحالت نيابة طلخا المتهمين إلى المحكمة لأنهم في غضون شهر فبراير 2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، شرعوا في أخذ مبالغ مالية من المجني عليه «وليد س. ا.» وكان ذلك بالتهديد بأن طلبوا منه مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيها نظير إعادة جثمان والدة المتوفي .

كما وجهت النيابة العامة لهم اتهام بأنهم انتهكوا حرمة القبور والجبانات وتدنيسها بأن قاموا بفتح مقبرة المتوفي الي رحمه مولاه «س. ا.» وأخذ رفاته ونقلوها من القبر.

وقال جمال مأمون، محامي أسرة المجني عليهم في القضية، إن المتهمين ارتكبوا أغرب القضايا، ولجأوا إلى حيلة غريبة من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا، بأن توجهوا إلى قبر المتوفي إلي رحمة الله «س. ا.» والذي لم يمر على وفاته 14 شهراـ ولعلمهم أن أبناء المتوفي بررة به، ويزورنه أسبوعيا لجأوا إلى حيلة سرفة رفات المتوفي.

وأضاف مأمون، لـ إن المتهمين فتحوا القبر وسرقوا الرفات من داخل مقبرة العائلة بمقابر قرية بساط دائرة المركز وإخفائها مع ترك رسالة خطية مضمونها طلب مبلغ مالي مقابل إعادة الرفات، ثم ورغم عثور المجني عليه وأسرته على رفات المتوفى، وردهم اتصالات تطلب مبالغ مالية بداعي أن الرفات المعثور عليه ليس الرفات الخاص به