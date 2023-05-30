عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلبوا مليون جنيه.. الحبس 3 سنوات لسارقي رفات متوفي بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس ثلاثة أشخاص، لمدة 3 سنوات، في قضية سرقة رفات متوفي ومساومة أبنائه علي دفع مبلغ نصف مليون جنيه من أجل إعادته لهم مرة أخرى لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال، وساوموا أبناء المتوفي في سداد المبلغ في مقابل إعادة الرفات، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالابتزاز وانتهاك حرمة القبور. 

وعاقبت المحكمة كل من: «محمد س.  م » و «راضي ف. ع.»، و «جمعه ع. ع.» بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم في الجنحة رقم 2729 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، لاتهامهم بالمواد رقم 1/45، و160/ثانيا، و326 من قانون العقوبات.
وأحالت نيابة طلخا المتهمين إلى المحكمة لأنهم في غضون شهر فبراير 2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، شرعوا في أخذ مبالغ مالية من المجني عليه «وليد س. ا.» وكان ذلك بالتهديد بأن طلبوا منه مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيها نظير إعادة جثمان والدة المتوفي .

كما وجهت النيابة العامة لهم اتهام بأنهم انتهكوا حرمة القبور والجبانات وتدنيسها بأن قاموا بفتح مقبرة المتوفي الي رحمه مولاه «س. ا.» وأخذ رفاته ونقلوها من القبر.

وقال جمال مأمون، محامي أسرة المجني عليهم في القضية، إن المتهمين ارتكبوا أغرب القضايا، ولجأوا إلى حيلة غريبة من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا، بأن توجهوا إلى قبر المتوفي إلي رحمة الله «س. ا.» والذي لم يمر على وفاته 14 شهراـ ولعلمهم أن أبناء المتوفي بررة به، ويزورنه أسبوعيا لجأوا إلى حيلة سرفة رفات المتوفي.

وأضاف مأمون، لـ إن المتهمين فتحوا القبر وسرقوا الرفات من داخل مقبرة العائلة بمقابر قرية بساط دائرة المركز وإخفائها مع ترك رسالة خطية مضمونها طلب مبلغ مالي مقابل إعادة الرفات، ثم ورغم عثور المجني عليه وأسرته على رفات المتوفى، وردهم اتصالات تطلب مبالغ مالية بداعي أن الرفات المعثور عليه ليس الرفات الخاص به

بالدقهلية بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية نصف مليون جنيه نيابة طلخا محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5٪

ترشيحاتنا

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

اونلاين.. طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

قدم الآن.. وظائف بشركة مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ