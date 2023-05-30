عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهيد الشهامة..مصرع سائق تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي سائق توك توك بقرية القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنًا بسكين وذلك  عقب تدخله لفض مشاجر الا ان احدهم كان يحمل سكينًا وحاول منعه من التعدي على الأخر لتستقر في الرقبة وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي .
تلقت  مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس المركزي بوصول شاب يدعى "إبراهيم محمد اسماعيل" 37 عامًا،  يقيم بقرية القباب الصغرى "جثة خامدة" ادعاء تعدي من اخرين.
انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال عدد من أهلية المتوفي أكدوا تعرض المجني عليه للطعن بعد رؤيتة مشاجرة وتدخله لفضها وأثناء ذلك قام أحد الأطراف المتنازعة بتوجيه طعنة بالرقبة للمجني عليه بطريق الخطأ التي أودت بحياته. 
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط  مركز شرطة دكرنس من ضبط أطراف الواقعة والمتورط في طعن المجني عليه  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت  بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي لمعاينته بواسطة الطب الشرعي، و تباشر التحقيقات حول ملابسات الواقعة 

 

الدقهلية بمحافظة الدقهلية بالدقهلية سائق توك توك محافظة الدقهلية مركز شرطة دكرنس مشرحة مستشفى المنصورة مصرع سائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

طلبوا مليون جنيه.. الحبس 3 سنوات لسارقي رفات متوفي بالدقهلية

الكشف على 1081 مواطنا خلال اليوم الثاني لفعاليات قافلة جامعة المنصورة

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5٪

سقط عليها جسم صلب.. مصرع مسنة في الدقهلية

محافظ الدقهلية: 114.6 مليون جنيه إجمالي قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين

انتشال جثامين 3 شباب من أسرة واحدة في جمصة

جامعة المنصورة تكرم الفريق المصري الفائز بالمسابقة الدولية لتكنولوجيا المعلومات

رفع 120 طن أتربة ومخلفات صلبة وقمامة في الدقهلية

ترشيحاتنا

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

اونلاين.. طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

قدم الآن.. وظائف بشركة مصر للطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ