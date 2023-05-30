شهيد الشهامة..مصرع سائق تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

لقي سائق توك توك بقرية القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنًا بسكين وذلك عقب تدخله لفض مشاجر الا ان احدهم كان يحمل سكينًا وحاول منعه من التعدي على الأخر لتستقر في الرقبة وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي .

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس المركزي بوصول شاب يدعى "إبراهيم محمد اسماعيل" 37 عامًا، يقيم بقرية القباب الصغرى "جثة خامدة" ادعاء تعدي من اخرين.

انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال عدد من أهلية المتوفي أكدوا تعرض المجني عليه للطعن بعد رؤيتة مشاجرة وتدخله لفضها وأثناء ذلك قام أحد الأطراف المتنازعة بتوجيه طعنة بالرقبة للمجني عليه بطريق الخطأ التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مركز شرطة دكرنس من ضبط أطراف الواقعة والمتورط في طعن المجني عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي لمعاينته بواسطة الطب الشرعي، و تباشر التحقيقات حول ملابسات الواقعة