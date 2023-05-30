محافظ أسوان يوجه للإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل منذ الستينيات من القرن الماضى ، وخاصة المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية يونيو القادم ، مع إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى .

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان برئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وأيضاً الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى، والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات.

كورنيش النيل

وقد شدد محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المستوى الأول لممشى أهل مصر بطول 4 كم قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد ، وهو الذى يتطلب إنهاء كافة الملاحظات وأعمال الدهانات والأسوار والجزيرة الوسطى ، مع تركيب أعمدة الإنارة الديكورية الجديدة ، وكذلك خلق مساحات إنتظار للسيارات لتخفيف التكدس المرورى ، ليتكامل ذلك مع ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتى درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

وأشار المحافظ إلى ضرورة قيام مسئولى الشركتين المشرفة والمنفذة بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لتسريع وتيرة الأعمال، وخاصة فى المستوى الثانى لممشى أهل مصر ، والذى سيضم 48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء.

جهود

هذا بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، فضلاً عن تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه روعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث ، وتلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر ، موجهاً إلى تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث على كورنيش النيل لتحقيق الإنسابية فى الحركة المرورية للمركبات ، وأيضاً حركة المشاه ، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.