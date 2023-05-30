تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

قال المستشار الرئاسي محمد أوشوم، إن مراسم تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان قد تُقام يوم السبت 3 يونيو.

وكتب أوشوم، في تغريدة علي “تويتر”، "إذا أعلنت الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الأول من يونيو... قد يبدو التقويم على هذا النحو: حفل التنصيب سيُقام في 3 يونيو في أنقرة، في نفس اليوم الذي سيكشف فيه أردوغان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة”.

وفي وقت سابق، قال عمر جليك، المتحدث الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن قائمة القادة الأجانب الذين سيشاركون في تنصيب رئيس تركيا المعاد انتخابه لم تنته بعد، والتوضيحات جارية، وهناك الكثير ممن يرغبون في الحضور.