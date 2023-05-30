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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدشن مبادرة طريق مكة في تركيا للتيسير على ضيوف الرحمن

صدى البلد

دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مبادرة "طريق مكة" في تركيا بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين، بهدف استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

كما تهدف المبادرة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، وهي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات "الخارجية والصحة والحج والعمرة" والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
 

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المغرب تركيا اندونيسيا ماليزيا وزارة الداخلية السعودية الداخلية السعودية مكة المكرمة المدينة المنورة

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