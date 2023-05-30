رغم معارضة تركيا.. أمين عام الناتو يفتح الباب أمام انضمام السويد للحلف

قال أمين العام حلف شمال الأطلسي "حلف الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن جدا أن يتم حل مسألة انضمام السويد مع انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا.

وأضاف أمين عام حلف الناتو في تصريحات له اليوم: "نأمل حل مشكلة انضمام السويد سريعا إلى حلف الناتو"، لافتا إلى أن المخاوف التي أعربت عنها تركيا مشروعة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد في حلف الناتو بسبب سماحها لما سماها "امتدادات التنظيمات الإرهابية" بحرية الحركة على أراضيها.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أجاب أردوغان على سؤال لشبكة سي ان ان عما إذا كانت تركيا مستعدة لدعم عضوية السويد في الناتو، بالقول: "لسنا مستعدين للسويد في الوقت الحالي".

وتابع: "لن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في الناتو ما دامت تسمح لامتدادات التنظيمات الإرهابية بأن تصول وتجول في شوارعها".