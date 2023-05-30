"اسحبوا قواتكم".. أمر عاجل من الولايات المتحدة لـ كوسوفو

قال السفير الأمريكي لدي كوسوفو، جيفري هوفينير، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت من سلطات كوسوفو سحب الوحدات الخاصة للشرطة من المباني الإدارية.

وأضاف هوفينير، أن واشنطن تري أن وجود شرطة كوسوفو في المباني الإدارية التي اقتحموها أمر استفزازي، لافتا إلى أنه تم مطالبة حكومة كوسوفو بسحب الشرطة من المباني.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة فقدت حماسها لتحريك كوسوفو على المسار الأوروبي الأطلسي بسبب تصاعد الصراع في شمال المنطقة، لافتا إلى أن بريشتينا لم تنسق مع واشنطن إجراءات الاستيلاء على المباني الإدارية في شمال كوسوفو.

وعلى جانب آخر، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الحلف قرر نشر 700 جندي في منطقة غرب البلقان ويمكن نشر المزيد من قوات حفظ السلام في المنطقة.

وقال ستولتنبرج، إنه لابد أن تتوقف الهجمات في كوسوفو، لافتا إلى أنه على صربيا وكوسوفو اتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع وقوع أحداث غير مسؤولة.

ولفت أمين عام حلف الناتو إلى أن الاعتداء على الحلف في كوسوفو أمر غير مقبول.