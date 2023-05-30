"الضغوط الغربية".. السفير الروسي لدى صربيا يكشف سبب تصاعد الأزمة في كوسوفو

قال السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الغرب يستخدم اتفاقيات بروكسل لجعل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يعترف باستقلال كوسوفو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف خارتشينكو: "أن ما يسمى بمحادثات بروكسل والحوار الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي بين صربيا وكوسوفو، لا يسفر عن أي شيء على الإطلاق من وجهة نظر عملية".

ولفت إلى أن الغرب وكوسوفو يحتاجون إلي محادثات بروكسل فقط لدفع الرئيس الصربي وبلجراد إلى الاعتراف بكوسوفو.

وتابع: "من حيث المبدأ، أصبح هذا واضحا تماما عندما تم وضع ما يسمى بخطة التسوية الأوروبية على الطاولة وبدعم من الأمريكيين بنشاط"، منوها بأن "الأمر يتعلق فقط بالاعتراف الفعلي، والذي من المؤكد أن الغرب سيتبعه على الفور اعتراف قانوني".