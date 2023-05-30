نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن الحلف قرر نشر 700 جندي في منطقة غرب البلقان ويمكن نشر المزيد من قوات حفظ السلام في المنطقة.

وقال ستولتنبرج، إنه لابد أن تتوقف الهجمات في كوسوفو، لافتا إلى أنه على صربيا وكوسوفو اتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد ومنع وقوع أحداث غير مسؤولة.

ولفت أمين عام حلف الناتو إلى أن الاعتداء على الحلف في كوسوفو أمر غير مقبول.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات حفظ السلام في كوسوفو، عن إصابة 11 جنديًا من وحدتها الإيطالية و19 من الوحدة المجرية بجروح متعددة أثناء الاشتباكات، لافته إلى أن الإصابات ليست خطيرة.

ويشير البيان إلى أن القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومأمونة وحرية التنقل لجميع الطوائف في كوسوفو.

وفي 29 مايو الجاري، منعت قوات كوسوفو الوصول إلى المباني التي تضم الإدارات البلدية لمدن زفيكان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش مما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وحسب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، فإن 52 صربيا طلبوا المساعدة الطبية في كوسوفسكا ميتروفيتشا، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة.