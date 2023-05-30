بعد أزمة كوسوفو.. قرار عاجل من الناتو بخصوص قواته في غرب البلقان

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، تقليص المدة اللازمة لنشر قوة العمليات الاحتياطية لغرب البلقان التابعة في كوسوفو من 14 يوما إلى أسبوع واحد.

وأضاف حلف الناتو في بيان له، أن قرار تقليص مدة نشر قوة العمليات الاحتياطية يأتي ردا على الاضطرابات الأخيرة في شمال كوسوفو.

وعلى جانب آخر، قال بيان نشرته قوات حفظ السلام في كوسوفو، إن قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي عززت وجودها في أربع بلديات في شمال كوسوفو للحد من مخاطر التصعيد.

وفقًا للبيانات الرسمية لقوات حفظ السلام في كوسوفو، فقد أصيب 11 جنديًا من وحدتها الإيطالية و19 من الوحدة المجرية بجروح متعددة أثناء الاشتباكات، لافته إلى أن الإصابات ليست خطيرة.

ويشير البيان إلى أن قوات حفظ السلام في كوسوفو ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومأمونة وحرية التنقل لجميع الطوائف في كوسوفو.