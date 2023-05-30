تصاعد الأزمة مع صربيا.. إجراء عاجل من قوات حفظ السلام في كوسوفو

عززت قوات حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، اليوم الثلاثاء، من وجودها في أربع بلديات في شمال كوسوفو لتقليل خطر التصعيد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال بيان نشرته قوات حفظ السلام، إن قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي عززت وجودها في أربع بلديات في شمال كوسوفو للحد من مخاطر التصعيد.

وفقًا للبيانات الرسمية لقوات حفظ السلام في كوسوفو، فقد أصيب 11 جنديًا من وحدتها الإيطالية و19 من الوحدة المجرية بجروح متعددة أثناء الاشتباكات، لافته إلى أن الإصابات ليست خطيرة.

ويشير البيان إلى أن القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومأمونة وحرية التنقل لجميع الطوائف في كوسوفو.

وتصاعد الوضع فى أربع بلديات فى شمال كوسوفو وميتوهيا يوم 26 مايو، بعد أن حاول ضباط تطبيق القانون فى كوسوفو الاستيلاء على مبانى الإدارات المحلية، على الرغم من المقاومة التى أبدها السكان المحليون.

وتصر كوسوفو على أن يتولى رؤساء البلديات الجدد من البلديات الأربع، الذين تم انتخابهم على الرغم من مقاطعة جميع السكان الصرب تقريبًا للانتخابات.

وفي 29 مايو الجاري، منعت قوات كوسوفو الوصول إلى المباني التي تضم الإدارات البلدية لمدن زفيكان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش مما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وحسب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، فإن 52 صربيا طلبوا المساعدة الطبية في كوسوفسكا ميتروفيتشا، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة.