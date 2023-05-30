عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد الأزمة مع صربيا.. إجراء عاجل من قوات حفظ السلام في كوسوفو

كوسوفو
كوسوفو

عززت قوات حفظ السلام الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، اليوم الثلاثاء، من وجودها في أربع بلديات في شمال كوسوفو لتقليل خطر التصعيد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال بيان نشرته قوات حفظ السلام، إن قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي عززت وجودها في أربع بلديات في شمال كوسوفو للحد من مخاطر التصعيد. 

وفقًا للبيانات الرسمية لقوات حفظ السلام في كوسوفو، فقد أصيب 11 جنديًا من وحدتها الإيطالية و19 من الوحدة المجرية بجروح متعددة أثناء الاشتباكات، لافته إلى أن الإصابات ليست خطيرة.

ويشير البيان إلى أن القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومأمونة وحرية التنقل لجميع الطوائف في كوسوفو.

وتصاعد الوضع فى أربع بلديات فى شمال كوسوفو وميتوهيا يوم 26 مايو، بعد أن حاول ضباط تطبيق القانون فى كوسوفو الاستيلاء على مبانى الإدارات المحلية، على الرغم من المقاومة التى أبدها السكان المحليون. 

بوريل يدين العنف في كوسوفو ويدعو إلى الحوار

إيطاليا وألمانيا تدينان الاشتباكات العنيفة في كوسوفو وتدعوان إلى الانفصال

وتصر كوسوفو على أن يتولى رؤساء البلديات الجدد من البلديات الأربع، الذين تم انتخابهم على الرغم من مقاطعة جميع السكان الصرب تقريبًا للانتخابات.

وفي 29 مايو الجاري، منعت قوات كوسوفو الوصول إلى المباني التي تضم الإدارات البلدية لمدن زفيكان وزوبين بوتوك وليبوسافيتش مما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وحسب الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، فإن 52 صربيا طلبوا المساعدة الطبية في كوسوفسكا ميتروفيتشا، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة.

كوسوفو حلف شمال الأطلسي الناتو قوات حفظ السلام في كوسوفو صربيا الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

بوريل يدين العنف في كوسوفو ويدعو إلى الحوار

إيطاليا وألمانيا تدينان الاشتباكات العنيفة في كوسوفو وتدعوان إلى الانفصال

قرار عسكري عاجل من رئيس صربيا بعد تصاعد التوترات في كوسوفو

شاهد.. قوات حلف الناتو تشتبك مع الصرب في شمال كوسوفو

صربيا: رئيس وزراء كوسوفو يريد إشعال الصراع في منطقة البلقان

الخارجية الألمانية: نحث كوسوفو وصربيا على الشروع في محادثات دون أي تأخير

حرب ضد الناتو.. رئيس صربيا يحذر من كارثة بسبب التصعيد في كوسوفو

تطور خطير.. إصابة 41 جنديا من قوات حلف الناتو في كوسوفو

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين يكشف عن أكبر خدعة تعرضت لها روسيا من حلف الناتو

السيسي يصدق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ