إيطاليا وألمانيا تدينان الاشتباكات العنيفة في كوسوفو وتدعوان إلى الانفصال

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني يوم الاثنين عن دعمها للجنود الإيطاليين من وحدة الناتو التابعة لقوة كوسوفو الذين أصيبوا خلال الاشتباكات الأخيرة في كوسوفو ، مضيفة أن السلطات المحلية بحاجة إلى تجنب التحركات أحادية الجانب.

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في وقت سابق اليوم إن 11 جنديا إيطاليا أصيبوا في اشتباكات في كوسوفو ، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وغردت 'إن ما يحدث غير مقبول على الإطلاق وغير مسؤول. ولن نتسامح مع أي هجمات أخرى ضد القوة الأمنية الدولية في كوسوفو. ومن الأهمية بمكان تجنب المزيد من التحركات الأحادية الجانب من جانب سلطات كوسوفو ، و [من الأهمية بمكان] أن تتراجع جميع الأطراف المعنية على الفور لوقف تصعيد التوترات '.

وأضافت ميلوني أن الحكومة الإيطالية لا تزال ملتزمة بالسلام والاستقرار في غرب البلقان وستواصل العمل لتحقيق هذه الغاية مع حلفائها.

وأكدت تضامنها مع الجيش الإيطالي وأعربت عن عميق امتنانها للحكومة الإيطالية على 'احترافها غير العادي'.

كما أدانت وزارة الخارجية الألمانية 'الهجمات العنيفة غير المقبولة' في شمال كوسوفو ، والتي أصيب خلالها 'العشرات من جنود قوة كوسوفو والمدنيين التابعين لحلف شمال الأطلسي' ، ودعت إلى تهدئة الصراع.

وقالت الوزارة 'ندعو إلى الانفصال الفوري عن أي شكل من أشكال العنف وجميع الإجراءات التي تخلق مزيدا من التوترات. هناك حاجة ماسة إلى خفض تصعيد الوضع. ندعو كوسوفو وصربيا لبدء محادثات لتحقيق هذه الغاية دون مزيد من التأخير'.

وكان مئات من صرب كوسوفو قد توجهوا يوم الاثنين إلى مباني الإدارة المحلية مطالبين بسحب الشرطة والمسؤولين في كوسوفو. وانتشرت قوات قوة كوسوفو المجهزة بأجهزة تفريق الحشود في بلديات زفيكان وليبوسافيك وزوبين بوتوك.

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن 52 صربيًا على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات في كوسوفو. وذكرت وسائل الإعلام أن حوالي 41 جنديًا من وحدة كفور أصيبوا أيضًا بجروح في اشتباكات يوم الاثنين ، وأكدت البعثة نفسها إصابة 25 شخصًا.

وتصاعدت التوترات بعد أن حاولت سلطات كوسوفو تعيين ألبان كرؤساء بلديات في شمال الإقليم عقب انتخابات 23 أبريل لهيئات الحكم الذاتي المحلية.

واستخدمت شرطة كوسوفو ، الجمعة ، الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات سلمية قام بها الصرب احتجاجا على نتائج الانتخابات ، وداهمت العديد من المباني البلدية. قاطع الصرب الانتخابات وأعلن أنها صحيحة على الرغم من نسبة التصويت 3.5٪.