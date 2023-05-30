بوريل يدين العنف في كوسوفو ويدعو إلى الحوار

ندد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالعنف في كوسوفو، ودعا إلى الحوار.



وكتب بوريل على تويتر 'يدين الاتحاد الأوروبي أعمال العنف الصادمة اليوم في زفيكان بأقوى العبارات الممكنة. وأعمال العنف المرتكبة ضد قوات الناتو ووسائل الإعلام والمدنيين والشرطة غير مقبولة على الإطلاق'.



وقال إن الجانبين يجب أن يكونا مسؤولين ويسعيان إلى حل سياسي من خلال الحوار.



وأضاف بوريل: 'يحث الاتحاد الأوروبي سلطات كوسوفو والمحتجين على تهدئة الوضع على الفور ودون شروط. ونتوقع من الأطراف التصرف بمسؤولية وإيجاد حل سياسي من خلال الحوار على الفور'.



وأدان مجلس الأمن القومي الصربي يوم السبت قوة الناتو في كوسوفو (كفور) لوقوفها بينما استخدمت شرطة كوسوفو القوة لتنصيب رؤساء بلديات ألبان جدد في المقاطعات الشمالية ذات الأغلبية الصربية.

وفي وقت لاحق من اليوم ، قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش إن الجيش الصربي ينشر وحداته بالقرب من كوسوفو تحسبا للاستفزازات.

وكان مئات من صرب كوسوفو قد توجهوا يوم الاثنين إلى مباني الإدارة المحلية مطالبين بسحب الشرطة والمسؤولين في كوسوفو.

وانتشرت قوات قوة كوسوفو المجهزة بأجهزة تفريق الحشود في بلديات زفيكان وليبوسافيك وزوبين بوتوك.