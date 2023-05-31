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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

قدمت عبير فؤاد خبيرة علم الفلك والأبراج، تنبؤات جديدة ليوم جديد لمواليد جميع الأبراج، على جميع النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

 

وخلال التقرير التالي نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

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برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023: تحمل المخاطر

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برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023: تتولى دورا قياديا

برج الحمل وحظك اليوم

من21/3 إلى 20/4 مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك.
عاطفيا: اليوم عليك أن تقاوم رغبتك في العداء ومخالفة كل رأي لشريك حياتك.

برج الثور وحظك اليوم

من 21/4 إلى 21/5 صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم طاقة وحيوية وتوظف جهودك في الاتجاه السليم.
عاطفيا وعائليا: فينوس في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

برج الجوزاء وحظك اليوم 

من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: لديك اليوم استعداد كبير لتغيير أفكارك واتباع طرق أفضل.
عاطفيا: القمر في منزل الحب ويضع أمامك اليوم فرصة لوضع حجر الأساس لعلاقة عاطفية تهمك.

برج السرطان وحظك اليوم 

من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا:  انتبه اليوم لعلاقاتك وردود أفعالك.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.
مهنيا وعائليا: اليوم القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عنيفة.

برج الأسد وحظك اليوم

من 23/7 إلى 22/8 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بالدخول في مناقشات تشحذ ذهنك وتدير الأحاديث والمواقف بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: يمدك الفلك ببلاغة التعبير وقد يمنحك طاقة عاطفية أخاذة تجذب إليك من تحب.

برج العذراء وحظك اليوم 

من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ونفقاتك، ومن المهم أن تدير وضعك المالي بجدية، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويساعدك ذلك على توطيد علاقتك بالكثيرين والتأثير فيهم.

برج الميزان وحظك اليوم 

من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم حماسا ويقظة ذهنية، وتحسن التصرف في كل المواقف، فقط انتبه لحقوقك.

برج العقرب وحظك اليوم 

من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ينصحك اليوم بالتعامل فقط مع من تثق بهم ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك أن تهتم بصحتك، وتعتني بسلامتك ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

برج القوس وحظك اليوم 

من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي داعم وتجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

برج الجدي وحظك اليوم 

من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ اليوم على الحذر والعدل في تعاملاتك.
عاطفيا وعائليا: تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقل خاصة اليوم.

برج الدلو وحظك اليوم 

من 21/1 إلى 19/2 عاطفيا: اليوم تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك وانطلق بلا خوف.

برج الحوت وحظك اليوم 

من 20/2 إلى 20/3 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للبيع والشراء وتحسن التصرف في أمورك المالية.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب ويمنحك رؤية مستقبلية واضحة وتنفعك ثقتك بنفسك.

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