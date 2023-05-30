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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023: تحمل المخاطر

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

ثقتك في أعلى مستوياتها على الإطلاق وقد حان الوقت للاستفادة منها، ثق في قدراتك وتحمل المخاطر ، حتى في المناطق التي ربما شعرت فيها بعدم اليقين من قبل، ستجد النجاح في أماكن غير متوقعة

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيعترف من حولك بعملك الجاد وتصميمك، كن مستعدًا للفرص والتحديات الجديدة. احتضانهم بثقة وسلوك إيجابي.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اعتني بنفسك بإعطاء الأولوية لأنشطة الرعاية الذاتية مثل التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات، مارس التعاطف مع الذات وتذكر أنه لا بأس من التراجع عندما تحتاج إلى استراحة، تذكر أن الاهتمام بصحتك العقلية والعاطفية لا يقل أهمية عن الصحة

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

سحرك وثقتك ستجذب شركاء محتملين جدد، بالنسبة لأولئك الذين هم بالفعل في علاقة ، سيكون التواصل مفتاحًا لتقوية الرابطة، خصص وقتًا للآخرين وأظهر لهم حبك وتقديرك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

اليوم هو يوم رائع للسيطرة على أموالك، ثق في غرائزك وقم باستثمارات ذكية ، ولكن تأكد أيضًا من مراعاة الآثار طويلة المدى لقراراتك، كن منفتحًا على الفرص الجديدة ولا تخف من المخاطرة المحسوبة. 

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