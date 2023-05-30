موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية وحالة الطقس، وارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، في كافة أنحاء البلاد، ونشاط الرياح على بعض المحافظات.

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تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غد، الأربعاء، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى خمس درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا على معظم أنحاء البلاد.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، معتدل الحرارة نهارا في الصباح الباكر، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في أخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.