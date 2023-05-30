تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن أزمة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بتخفيض عقوبة إيقافه من 12 مباراة إلى 6 مبارايات فقط.

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كشف مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق خلال تقديمه برنامج ملعب الشمس: قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الأهلى، لتكون من 6 إلي 8 مباريات .

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "فرحة أهلاوية وصدمة زملكاوية.. لجنة التظلمات تصدر قرار جديد بشأن إيقاف كهربا".

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الفترة المقبلة لإعلان تخفيض العقوبة، ولكنها تنتظر فصل المحكمة في شكوي الأهلي ضد شرعية لجنة الإنضباط.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.